«Наполи» — «Интер»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Интер».

Ставка: 1:1 за 5.20.

«В центральном матче 27-го тура Серии А встретятся «Наполи» и «Интер». Можно сказать, что это встреча за чемпионство, она может определить обладателя скудетто. Сейчас это два сильнейших клуба турнира.

Долгое время у них сохранялась одинаковая ситуация. «Наполи» лидировал, но большого отрыва от «Интера» не имел. Обе шли на сериях побед, никто не собирался уступать. Но вот в последнее время соперники оба синхронно начали терять очки. «Наполи» трижды кряду сыграл вничью – 1:1 с «Ромой», 1:1 с «Удинезе» и 2:2 с «Лацио». После этого команда Конте ещё и «Комо» умудрилась уступить (1:2).

«Интер» тоже слабо провёл несколько матчей, но вот противники за этот период у него были сильнее – 1:1 с «Миланом», 0:3 с «Фиорентиной» и 0:1 с «Ювентусом». Да и в остальных матчах недавно, в отличие от неаполитанцев, подопечные Конте выигрывали – 2:1 с «Фиорентиной» и 1:0 с «Дженоа».

Помимо этого, на неделе «Интер» ещё и уверенно справился с «Лацио» в Кубке Италии. «Наполи» уже вылетел с турнира, в декабре его выбили как раз римляне. Так что сейчас время на подготовку у неаполитанцев было больше. Но я не уверен, что только это поможет им выиграть. Правда, и в успехе «Интера» я тут не уверен, терял он очки недавно с другими равными соперниками.

Так что и тут поставлю на ничью», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».