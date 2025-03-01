«Наполи» — «Интер»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата Италии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Интер».

Ставка: первый гол с 31-й по 90-ю минуту за 2.00.

«27-й тур, Серия А, встречаются команды, которые занимают первое и второе места, и между ними всего лишь одно очко. Впереди уже «Интер», для любителей итальянского футбола моя фраза понятна, а вот для тех, кто невнимательно следит за итальянским футболом, скажу, что футбольный клуб «Наполи» шёл первым с небольшим отрывом. Но февраль, похоже, не его месяц: четыре игры, ни одной победы и всего лишь три очка в копилку.

«Интер» же в феврале провёл на два матча больше — один пропущенный с «Фиорентиной», и одна игра на Кубок. Тоже результаты не ахти: три победы, две ничьих и поражение.

Последние два матча между этими командами закончились с одинаковым счётом 1:1. И с учётом того, что обе команды в данный момент находятся не в лучшем для себя состоянии, об этом нам говорят результаты, то я не жду сверхрезультативный матч. И предложу пари на тотат меньше 2.5 за 1.71. Или второй вариант – первый мяч будет забит с 31-й по 90-ю минуту, коэффициент 2.00. Я за второй вариант. Всё-таки хотя бы один гол мы увидим, но он будет поздним», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».