«Айлендерс» — «Нэшвилл»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Айлендерс» – «Нэшвилл».

Ставка: победа «Айлендерс» за 2.30.

«До окончания регулярного чемпионата остаётся полтора месяца, и «Айлендерс» отстают от зоны плей-офф на семь очков. Времени на исправление ситуации ещё достаточно, но конкуренция на Востоке невероятно высокая. В прошлом сезоне команда сумела заскочить в последний вагон и наверняка сделает всё возможное, чтобы повторить этот сценарий. Тем более у «островитян» один из лучших вратарей мира. После неудачного матча с «Рейнджерс», где Сорокина заменили после пяти пропущенных шайб с 11 бросков, он собрался и провёл отличную игру с прямым конкурентом — «Бостоном». Также набрал хорошую форму Александр Романов: защитник забил уже четыре гола за месяц. Ситуацию осложняют многочисленные травмы, но даже в ослабленном составе «Айлендерс» должны справляться со своим следующим соперником.

«Нэшвилл» проводит слабый сезон и уже давно выбыл из борьбы за плей-офф. Команда, похоже, находится на пороге перестройки, но ей мешают дорогие контракты новичков, которые пока не оправдывают ожиданий. В последней встрече «Предаторз» неожиданно обыграли лидера чемпионата «Виннипег», прервав его 11-матчевую победную серию. Однако сложно поверить, что «Нэшвилл» способен провести два подряд таких же сильных матча.

Если учитывать выступления команд в этом сезоне, предлагаю поставить на победу «Айлендерс», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».