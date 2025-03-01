ЦСКА — «Торпедо»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Торпедо».

Ставка: победа ЦСКА за 1.90.

«Это будет второй матч между соперниками за неделю. Первый состоялся в Нижнем Новгороде и завершился победой гостей – 3:2. Ранее, 1 февраля, ЦСКА разгромил «Торпедо» со счётом 6:1. В текущем регулярном чемпионате команды встречались уже пять раз, и четыре победы остались за армейцами. Кажется, Илья Воробьёв сумел найти ключи к игре нижегородцев.

Москвичи наконец-то стабилизировали результаты, одержав три победы подряд. Однако по качеству игры пока есть вопросы. Основной вратарь Иван Просветов всё ещё не готов вернуться, а в атаке команда потеряла Виталия Абрамова до конца сезона – это серьёзный удар.

Но «Торпедо» сейчас выглядит ещё менее уверенно. Команда Игоря Ларионова нестабильна и чередует победы с поражениями. В последнем матче нижегородцы вели 2:0 против «Северстали», но в итоге проиграли 2:3 – проблема с удержанием преимущества преследует их уже давно.

Учитывая текущую форму команд и их последние результаты, ставка на победу ЦСКА выглядит логично», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».