Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Милан» — «Лацио»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

«Милан» — «Лацио»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии
Комментарии

2 марта в матче 27-го тура итальянской Серии А «Милан» примет «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Джанлука Манганьелло.

Материалы по теме
«Милан» — «Лацио». Консейсау теряет кредит доверия
«Милан» — «Лацио». Консейсау теряет кредит доверия

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.12, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.70 (26%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.60 (27%).

В то же время аналитики считают, что матч «Милан» — «Лацио» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Материалы по теме
«Ростов» — «Динамо» Москва. Попрощались с Карпиным, Глебовым и шансами
«Ростов» — «Динамо» Москва. Попрощались с Карпиным, Глебовым и шансами
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android