«Милан» — «Лацио»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

2 марта в матче 27-го тура итальянской Серии А «Милан» примет «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Джанлука Манганьелло.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.12, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.70 (26%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.60 (27%).

В то же время аналитики считают, что матч «Милан» — «Лацио» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.