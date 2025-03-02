«Милан» — «Лацио»: прогноз на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Милан» — «Лацио».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.13.

Только в двух встречах под руководством Консейсау у миланцев не получилось забить: обладающему надёжнейшей обороной «Ювентусу» (0:2) и на выезде «Фейеноорду» (0:1). «Лацио» — совсем про другое. Вопреки ожиданиям, Марко Барони создал интересную команду. Показывают красивый командный футбол, забивают в среднем 1,8 гола за матч в Серии А. Выше результативность в лиге только у «Интера» и «Аталанты».

Надёжностью оборона римлян не блещет. В среднем за встречу в чемпионате Италии пропускают даже больше, чем «Милан» (1,3 мяча против 1,1). Поэтому хорошим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 2.13. В первом круге соперники не стали скупиться на голы — 2:2. Ждём, что будет что-то подобное и в этот раз.

Можно проверить Х2 за 1.77, но нужно иметь в виду, что у «Лацио» хромает гостевой фактор. Объективно рисунок игры римлян интереснее и результаты на дистанции лучше. Однако они проиграли 5 из 13 выездных матчей Серии А, а «Интеру» в Кубке Италии уступили на «Сан-Сиро». Стадион тот же, но в этот раз соперник менее опасный.