Овечкин забил «Тампе». Зашёл коэффициент 3.50

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3).

Россиянин поразил ворота Александра Василевского на 57-й минуте, сделав счёт 1:2. Для Овечкина эта шайба стала 884-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 10 шайб: 884 результативных броска против 894.

Букмекеры считали фаворитом «Вашингтон», принимая ставки на победу хозяев льда с коэффициентом 2.40. Успех «Тампы» оценивался в 2.85: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2850 рублей. Успех «Лайтнинг» с учётом овертайма и буллитов шёл за 2.10.

На гол Овечкина давали 1.80, точный бросок россиянина в третьем периоде оценивался в 3.50.