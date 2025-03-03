«Ювентус» — «Верона»: букмекеры оценили шансы

3 марта в матче 27-го тура итальянской Серии А «Ювентус» примет «Верону». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Маттео Маркетти.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.33, что равно приблизительно 74% вероятности.

Победа «Вероны» оценивается коэффициентом 11.0 (9%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.50 (17%).

В то же время аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Верона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.34.