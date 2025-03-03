«Ювентус» — «Верона»: прогноз на матч в Турине

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Ювентус» — «Верона».

Ставка: «Ювентус» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.00.

Хозяева выиграли пять из шести предыдущих встреч первенства. Даже одолели «Милан» (2:0) и «Интер» (1:0). Правда, результативной получилась лишь одна победа — над часто пропускающим «Эмполи» (4:1). Арендовав Рандаля Коло Муани, «Ювентус» нашёл решение многим проблемам в атаке, но далеко не всем.

О разгромной победе над «Вероной» туринцы могут даже не мечтать. «Мастифы» не лучшим образом начали сезон, но борьба за выживание послужила стимулом для реабилитации. Проиграли лишь четыре из девяти последних матчей Серии А. Много пропустили только от одних из самых результативных команд лиги — «Лацио» (0:3) и «Аталанты» (0:5).

У «Вероны» получилось отнять очки у трёх клубов из верхней части турнирной таблицы: «Болоньи» (3:2), «Удинезе» (0:0) и «Фиорентины» (1:0). Единственное — в двух из трёх случаев играли на своём поле. И ещё, «Болонью» победили за счёт численного преимущества, «Удинезе» чуть не уступили из-за удаления, а «Фиорентине» забили в самой концовке — на 90+5-й минуте.

Скорее всего, сыграет П1 + ТМ 3.5 мяча. Вечно удача улыбаться «Вероне» не может. Глубина состава у неё значительно хуже, чем у «Ювентуса». А больше «старую синьору» от Серии А ничего не отвлекает. Остаётся только полностью сконцентрироваться на первенстве и добывать регулярные победы.