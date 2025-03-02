Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Химки» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Химки» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич дал прогноз на матч «Химки» – «Факел» в 19-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Факел» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.92.

«Матч тура – это, конечно же, игра в Химках. «Химки» сыграют с «Факелом». Это противостояние команд из нижней части турнирной таблицы. Они соседи по турнирной таблице. «Химки» из-за трансферного бана никого не приобрели, но всех сохранили. Вера на месте, Заболотный на месте, Фаринья и Ориньо тоже на месте, Артига на месте. Какими будут «Химки» — это мы уже увидим. Сменилось руководство у «Химок», непростая ситуация с Туфаном Садыговым, но команда на плаву, команда продолжает работу, продолжает выступление в Премьер-Лиге. И в первом туре в новом году она принимает «Факел».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Факел
Воронеж
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Факела» какие-то изменения есть. Ушёл Марков, выкупленный «Уралом», добавился Пуси, это нападающий, надо было укрепить именно переднюю линию. Ну и в остальном «Факелу» надо было просто хорошо поработать под руководством Пятибратова, набраться сил, прокачаться, чуть-чуть добавить мускул. Принципы игры «Факела», стиль игры абсолютно понятны. Я думаю, что в таких матчах против таких соперников «Факел» умеет правильно использовать свои сильные стороны. И, мне кажется, «Факел» «Химкам» уступить не должен.

Мой прогноз — «Химки» не выиграют. Точнее, «Факел» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.92. В суперрезультативный футбол от этой пары я, честно говоря, не верю», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс на РПЛ: у «Спартака» всё по графику, а «Ростов» без Карпина
Экспресс на РПЛ: у «Спартака» всё по графику, а «Ростов» без Карпина
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android