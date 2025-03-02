«Химки» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич дал прогноз на матч «Химки» – «Факел» в 19-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Факел» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.92.

«Матч тура – это, конечно же, игра в Химках. «Химки» сыграют с «Факелом». Это противостояние команд из нижней части турнирной таблицы. Они соседи по турнирной таблице. «Химки» из-за трансферного бана никого не приобрели, но всех сохранили. Вера на месте, Заболотный на месте, Фаринья и Ориньо тоже на месте, Артига на месте. Какими будут «Химки» — это мы уже увидим. Сменилось руководство у «Химок», непростая ситуация с Туфаном Садыговым, но команда на плаву, команда продолжает работу, продолжает выступление в Премьер-Лиге. И в первом туре в новом году она принимает «Факел».

У «Факела» какие-то изменения есть. Ушёл Марков, выкупленный «Уралом», добавился Пуси, это нападающий, надо было укрепить именно переднюю линию. Ну и в остальном «Факелу» надо было просто хорошо поработать под руководством Пятибратова, набраться сил, прокачаться, чуть-чуть добавить мускул. Принципы игры «Факела», стиль игры абсолютно понятны. Я думаю, что в таких матчах против таких соперников «Факел» умеет правильно использовать свои сильные стороны. И, мне кажется, «Факел» «Химкам» уступить не должен.

Мой прогноз — «Химки» не выиграют. Точнее, «Факел» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.92. В суперрезультативный футбол от этой пары я, честно говоря, не верю», — приводит слова Генича «РБ Спорт».