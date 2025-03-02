«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 2 марта

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» – «Оренбург» в 19-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 1.98.

«Станкович против Cлишковича. «Спартак» против «Оренбурга». Первый домашний матч «Спартака» после возобновления чемпионата. Думаю, что придёт немало болельщиков. Ну, по крайней мере, точно будет хорошая телеаудитория, чтобы посмотреть на новичков «Спартака» — и на Ливая Гарсию, и на Солари, как их будет вкраплять, интегрировать в состав Деян Станкович.

«Спартак» до паузы был хорош, на сборах был хорош во многих матчах, ну, за исключением, может быть, финала с «Зенитом» в Зимнем Кубке РПЛ. «Спартаку», продолжая погоню за «Краснодаром» и «Зенитом», конечно, надо побеждать дома команду, которая на последнем месте в турнирной таблице.

«Оренбург» тоже хорошо поработал под руководством Слишковича на сборах. Да, потеряли Переса, приобрели Татаева, молодого Савельева из «Енисея». Но тоже важно, что сохранились лидеры – Марин, Мансилья, Сахархизан. Они на месте. Да, потеря Горбани — это серьёзно, но я думаю, что прекрасно понимает и знает Слишкович, как потенциал команды использовать. В недавнем интервью он сказал, что теперь все 90 минут мы можем бегать и не проседать. Посмотрим, как это получится со «Спартаком».

Группа атаки у «Спартака» сумасшедшая. Вопрос реализации. Я думаю, что если реализация не подведет «Спартак», то он минимум 3 забьёт. Мой прогноз – «индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5» за 1.98», — приводит слова Генича «РБ Спорт».