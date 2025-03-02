«Спартак» — «Оренбург»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 19-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург».

Ставка: победа «Спартака» в первом тайме с форой (-1) за 2.45.

«Спартак» — «Оренбург», 19-й тур РПЛ. Вопрос в матче только один: сколько забьёт «Спартак»? Болельщики красно-белых смотрят на таблицу (а «Спартак» всего лишь на два очка отстаёт от лидеров) и вспоминают 1-й тур чемпионата России, когда их любимцы позволили футболистам ФК «Оренбург» победить со счётом 2:0. И до сих пор у «Оренбурга» это единственная победа.

Команда под руководством Слишковича провела семь матчей в чемпионате, а заработала всего лишь одно очко. Оренбуржцы уверенно занимают последнее место и очень усердно готовятся к старту чемпионата-2025/2026 в… «лучшей лиге мира».

«Спартак» потратил очень много денег зимой, почувствовав, что можно побороться за первое место. Были куплены два игрока в атаку, Солари и Ливай Гарсия. И теперь им можно спокойно играть по системе «дубль вэ» (два атакующих полузащитника и три нападающих), но это шутка. А вот победа «Спартака» в певром тайме с форой (-1) за 2.45 — это серьёзно», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».