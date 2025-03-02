«Спартак» — «Оренбург»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург».

Ставка: победа «Спартака» 3:1 за 9.40.

«Спартак» в 19-м туре чемпионата России сразу после паузы сыграет с «Оренбургом». Есть мнение, что это будут лёгкие три очка для команды Станковича, так сказать, разминка после зимних каникул. И я думаю, что это действительно так.

Дела у «Оренбурга» пока в Премьер-Лиге складываются не лучшим образом. Перед паузой это был худший клуб в чемпионате. И дело тут не только в том, что он идёт последним и имеет отставание от ближайших соперников выше из зоны вылета в пять и шесть баллов. Оренбуржцы ещё и шли на серии поражений, редко сменяющихся ничьими и победами. Виктория в этом розыгрыше РПЛ у подопечных Слишковича, к слову, была всего одна.

Причём «Оренбургу» в последних турах даже было не так важно, кому проигрывать. Терпел он неудачи от соперников разного калибра — 0:1 от «Акрона», 0:1 от «Зенита» и 0:1 от «Ахмата», идущего на соседней строчке. Хотя уже можно заметить, что пропускал клуб мало. Зимой он провёл не такую плохую подготовку, если судить по результатам. С другой стороны, клуб один раз сыграл с представителем РПЛ зимой, и это было его единственное поражение как раз — 3:5 от «Рубина».

Ну а «Спартак» оставил очень приятное «послевкусие» от своих выступлений в заключительных турах РПЛ в 2024 году. Так, команда Станковича вышла на серию побед, в том числе одолела она ЦСКА (2:0), «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0). Только «скальпов» «Зенита» и «Динамо» не хватило красно-белым, чтобы получить за короткое время победы над всеми конкурентами в таблице. Из-за того, что лидеры, наоборот, провалили последние туры, «Спартак» близко к ним подобрался — занял третье место с 37 очками, всего на два отстав от «Зенита» с «Краснодаром».

Зимой команда из Москвы тоже проиграла всего один раз — в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ «Зениту» (0:3). Остальные почти все были победы, в том числе над сильными представителями РПЛ — 1:0 с «Динамо» и 3:2 с «Краснодаром».

Само собой, «Спартак» пошумел на трансферном рынке зимой, сделал несколько крупных покупок — пришли Ливай Гарсия, Пабло Солари, а также вратарь Илья Помазун из ЦСКА. Правда, и на выход несколько сильных игроков ушли, Зиньковский уехал в аренду в «Крылья Советов». У «Оренбурга» средств на такие трансферы не было, он не был так активен в последние месяцы.

В общем, я тут жду уверенной победы «Спартака». Да, «Оренбург» ещё будет цепляться, для него в борьбе за выживание ещё не все потеряно. Но в этой игре, я считаю, почти всё понятно. Результат первого круга в их паре не повторится, тогда оренбуржцы выиграли 2:0, и это была их единственная виктория в РПЛ. С тех пор всё поменялось», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».