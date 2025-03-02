«Ростов» — «Динамо»: прогноз Владислава Радимова на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо».

Ставка: гол в обоих таймах за 1.60.

«Играют два клуба, которые любят и умеют атаковать и не раз это доказали. Думаю, что даже без Карпина «Ростов» дома будет продолжать гнуть ту же самую линию. Это интересная, быстрая и бегущая команда.

Про «Динамо», которому нужны очки, можно сказать то же самое. Оба коллектива играют в атаку, поле будет это позволять, погода в Ростове абсолютно нормальная. Поэтому мне кажется, что в данном матче будет гол в обоих таймах, и такая ставка смотрится очень хорошо», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».