«Ростов» — «Динамо» Москва: ставка Игоря Семшова на встречу РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 2.33.

«Ростов» занимает седьмое место, набрав 26 очков после 18 матчей. Команда демонстрировала впечатляющие результаты перед зимней паузой, одержав шесть побед подряд в официальных матчах. В РПЛ были обыграны «Химки» (3:1), ЦСКА (2:1), «Пари НН» (4:0) и «Крылья Советов» (3:1). Однако в межсезонье произошли изменения: главный тренер Валерий Карпин покинул команду и его место занял испанец Джонатан Альба, ранее работавший в структуре клуба. Также в «Динамо» ушёл Данил Глебов, который был системообразующим игроком.

Московское «Динамо» находится в хорошей форме, не проигрывая в РПЛ с октября. Команда завершила первую часть сезона разгромной победой над «Химками» со счётом 4:1, продлив свою беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей. Бело-голубые обладают мощной атакой, забив 37 мячей в текущем сезоне, что является лучшим результатом в лиге.

10 февраля 2025 года «Ростов» разгромил «Динамо» со счётом 4:0 в рамках Winline Кубка РПЛ. Но это было межсезонье, в официальных матчах настрой подопечных Марцела Лички будет выше.

В преддверии возобновления сезона «Динамо» усилило защиту парагвайцем Касересом. Из потерь можно отметить разве что уход Грулёва в «Пари НН», но в нападении у бело-голубых успешно играет Константин Тюкавин, на которого и делают ставку в тренерском штабе.

Непонятно, как «Ростов» переживёт уход Карпина и Глебова, когда как у «Динамо», наоборот, всё в порядке. Поставим на победу москвичей в этом матче», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».