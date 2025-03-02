Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — «Динамо» Москва: ставка Игоря Семшова на встречу РПЛ

«Ростов» — «Динамо» Москва: ставка Игоря Семшова на встречу РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 2.33.

«Ростов» занимает седьмое место, набрав 26 очков после 18 матчей. Команда демонстрировала впечатляющие результаты перед зимней паузой, одержав шесть побед подряд в официальных матчах. В РПЛ были обыграны «Химки» (3:1), ЦСКА (2:1), «Пари НН» (4:0) и «Крылья Советов» (3:1). Однако в межсезонье произошли изменения: главный тренер Валерий Карпин покинул команду и его место занял испанец Джонатан Альба, ранее работавший в структуре клуба. Также в «Динамо» ушёл Данил Глебов, который был системообразующим игроком.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Московское «Динамо» находится в хорошей форме, не проигрывая в РПЛ с октября. Команда завершила первую часть сезона разгромной победой над «Химками» со счётом 4:1, продлив свою беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей. Бело-голубые обладают мощной атакой, забив 37 мячей в текущем сезоне, что является лучшим результатом в лиге.

10 февраля 2025 года «Ростов» разгромил «Динамо» со счётом 4:0 в рамках Winline Кубка РПЛ. Но это было межсезонье, в официальных матчах настрой подопечных Марцела Лички будет выше.

В преддверии возобновления сезона «Динамо» усилило защиту парагвайцем Касересом. Из потерь можно отметить разве что уход Грулёва в «Пари НН», но в нападении у бело-голубых успешно играет Константин Тюкавин, на которого и делают ставку в тренерском штабе.

Непонятно, как «Ростов» переживёт уход Карпина и Глебова, когда как у «Динамо», наоборот, всё в порядке. Поставим на победу москвичей в этом матче», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Ростов» — «Динамо» Москва. Попрощались с Карпиным, Глебовым и шансами
«Ростов» — «Динамо» Москва. Попрощались с Карпиным, Глебовым и шансами
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android