«Ростов» — «Динамо» Москва: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 2.5 за 3.30.

«В 19-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Динамо» Москва. «Ростов» седьмой, и это его предел для сезона-2024/2025. Но с уходом Глебова и Карпина, а также с назначением на должность главного тренера специалиста из аналитического отдела седьмую строчку в турнирной таблице они не сохранят. Но и ниже девятого места, скорее всего, ростовчане не должны опуститься. Всё же плюс восемь у них есть.

«Динамо» — четвёртое место в таблице. Оно подписало не только Глебова. Им нужен был правый защитник, и они его получили — парагваец Хуан Касерес из аргентинского «Лануса». Игрок сборной Парагвая должен закрыть эту проблемную позицию.

Матч первого круга в Москве закончился вничью 1:1. И я уверен, что обе команды и в этой встрече забьют, но есть предчувствие, что первый матч Глебова за «Динамо» будет победным.

Поэтому победа «Динамо» и тотал больше 2.5 гола за 3.30 — это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».