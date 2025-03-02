Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — «Динамо» Москва: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

«Ростов» — «Динамо» Москва: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 2.5 за 3.30.

«В 19-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Динамо» Москва. «Ростов» седьмой, и это его предел для сезона-2024/2025. Но с уходом Глебова и Карпина, а также с назначением на должность главного тренера специалиста из аналитического отдела седьмую строчку в турнирной таблице они не сохранят. Но и ниже девятого места, скорее всего, ростовчане не должны опуститься. Всё же плюс восемь у них есть.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» — четвёртое место в таблице. Оно подписало не только Глебова. Им нужен был правый защитник, и они его получили — парагваец Хуан Касерес из аргентинского «Лануса». Игрок сборной Парагвая должен закрыть эту проблемную позицию.

Матч первого круга в Москве закончился вничью 1:1. И я уверен, что обе команды и в этой встрече забьют, но есть предчувствие, что первый матч Глебова за «Динамо» будет победным.

Поэтому победа «Динамо» и тотал больше 2.5 гола за 3.30 — это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Ростов» — «Динамо» Москва. Попрощались с Карпиным, Глебовым и шансами
«Ростов» — «Динамо» Москва. Попрощались с Карпиным, Глебовым и шансами
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android