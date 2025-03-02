«Ньюкасл» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Ньюкасл» — «Брайтон».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 2.07.

«2 марта в 1/8 финала Кубка Англии встретятся «Ньюкасл» и «Брайтон». Интересная пара, два крепких коллектива, которые ещё и в АПЛ борются за примерно одинаковые позиции. Чуть больше тут верю в успех хозяев поля.

Тяжёлые последние матчи были у «Ньюкасла». Сразу с четырьмя топовыми соперникам он пересёкся. И стоит отметить, что далеко не всем клуб проиграл, только «Ливерпулю» и «Ман Сити» в АПЛ (0:2 и 0:4). А вот «Ноттингем Форест» с «Арсеналом» подопечным Хау удалось одолеть в непростых встречах — 4:3 и 2:0. Между этими играми была еще встреча с «Бирмингемом» в Кубке, но там всё заранее было понятно — 3:2.

В таблице Премьер-лиги «сороки» всё ещё идут высоко, в зоне еврокубков — шестое место с 44 баллами. Но буквально каждый тур ситуация меняется, то они вылетают за пределы топ-6, то поднимаются в топ-4. «Брайтон» вот хоть и идёт восьмым, но имеет всего на одно очко меньше, чем у «Ньюкасла». Так что «чайки» тоже скоро вполне могут попасть в зону еврокубков.

У них в четырёх последних встречах были одни победы. Хотя и соперники не всегда были топовыми, можно вспомнить только «Челси» дважды в Кубке Англии (2:1) и в АПЛ (3:0), а также «Борнмут» в чемпионате (2:1). С «Саутгемптоном» коллектив тоже особых проблем не испытал (4:0).

Хотя вопросы к «Брайтону» всё-таки остаются. Не так стабильно он выступает в этом сезоне. До серии побед у него были две неудачи — разгромные 0:7 от «Ноттингем Форест» и 0:1 от «Эвертона», идущего намного ниже в турнире.

Все же я тут поверю в успех «сорок». Они в этом сезоне выглядят чуть лучше, борются за более высокие позиции в АПЛ, в последних матчах даже смогли навязать борьбу топовым соперникам. «Брайтон» сейчас слабее. К тому же игра ещё и будет выездной для него.

Ставлю на победу «Ньюкасла» за 2.07», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».