«Барселона» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Барселоны» 3:1 за 9.80.

«Барселона» и «Реал Сосьедад» сойдутся в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Жду тут уверенной победы каталонцев, которые превосходят соперника в уровне.

Сейчас соперники находятся в разных частях таблицы. У «Барселоны» всё привычно, она идёт первой. Пусть и отрыв каталонцев от двух преследователей из Мадрида минимален — у «Реала» столько же очков, 54, а у «Атлетико» на одно очко меньше. До недавнего времени они оба и обгоняли команду Флика, но начали слишком часто оступаться, чем «Барса» и воспользовалась, вернувшись на вершину таблицы.

А вот «Реалу Сосьедад» далеко не только до вершины Ла Лиги, но и до зоны Лиги чемпионов, до первой четвёрки. Сейчас клуб идёт на девятом месте в середине таблицы. Хотя плотность расположения команд тут высокая — сразу три коллектива обгоняют его на одно очко, в том числе «Райо Вальекано» с шестой строчки, позволяющей участвовать в еврокубках.

Но пока не складывается впечатление, что «Сосьедад» в ближайшее время сумеет подняться в турнире. Он выступал хуже своих соседей выше — три поражения и всего две победы в пяти турах. Обыграть ему удалось только нижестоящие «Эспаньол» (2:1) и «Леганес» (3:0). Если же брать ещё и матч Кубка Испании с «Реалом» (0:1), то поражений недавно у сине-белых было ещё больше.

«Барселона» тоже на днях играла в Кубке — они сыграли результативную ничью с «Атлетико» — 4:4. Сине-гранатовые там явно были ближе к победе, в самой концовке дважды пропустили, позволив мадридцам сравнять. И эта была всего лишь третья ничья команды Флика в 2025 году, остальные были победы.

Так что и сейчас я жду успеха «Барсы». График матчей у соперников в этой паре одинаковый, у «Сосьедада» нет преимущества. А его уровень сейчас явно ниже. Ставлю на успех каталонцев со счётом 3:1 — коэффициент 9.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».