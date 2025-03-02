«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Фулхэма» с форой (0) за 2.11.

«Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» сыграют за право выхода в четвертьфинал Кубка Англии. Да, ещё несколько лет назад в этой паре интриги бы не было. Но сейчас очевидно, что лёгкой победы «красным дьяволам» не достанется.

Собственно, сейчас вообще тяжело вспомнить, когда бы команда Аморима легко побеждала. Разве что в Лиге Европы можно вспомнить не самые сложные игры для клуба, хотя и там возникали проблемы. Часто «МЮ» пропускает первым, потом пытается отыграться. Реже он открывает счёт, но потом полностью упускает инициативу, давая сопернику шанс сравнять.

Стабильности давно не было от «Юнайтед», особенно в АПЛ. Там чередует коллектив разные результаты, на неделе он еле одолел «Ипсвич» (3:2), до этого чуть не уступил «Эвертону» (2:2). В таблице турнира подопечные Аморима всё ещё идут ближе к зоне вылета, чем к топ-6.

«Фулхэм» явно лучше проводит сезон. Это очевидно уже по его расположению в таблице АПЛ, стоит он намного выше «МЮ». Да и последние результаты «дачников» были куда лучше — всего три поражения в девяти играх, остальные — победы. В том числе смог коллектив отобрать очки у «Ноттингем Форест» (2:1) и у «Ньюкасла» (2:1), идущих в Премьер-лиге намного выше.

Единственный факт, который в этой паре говорит в пользу «красных дьяволов», что они недавно встречались, в конце января, и тогда «дачники» потерпели неудачу, уступили 0:1. Но, опять же, о доминирующей победе там не шло речи, ничья была бы более справедливой, «Фулхэм» даже чуть больше наиграл на победу.

Так что я тут совсем не верю в «Ман Юнайтед». В прошлом раунде Кубка он еле прошёл «Лестер», забив в конце из очевидного офсайда, который не зафиксировали из-за отсутствия VAR. Поэтому предложу тут такую ставку — фора (0) на «Фулхэм» за 2.11», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».