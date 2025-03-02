«Милан» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Милан» — «Лацио».

Ставка: 1:1 за 5.80.

«В 27-м туре Серии А состоится матч «Милана» и «Лацио». Эти две команды проводят не лучший сезон. Мы привыкли, что они обычно уверенно идут в зоне Лиги чемпионов. Сейчас же оба коллектива стоят за пределами топ-4.

У «Милана» в чемпионате Италии ситуация намного хуже. Пока он вообще не попадает в еврокубки, идёт на восьмой строчке. Время от времени миланцы подбираются вплотную к топ-6, но надолго там не задерживаются, опускаются. Так было до последних двух туров, в которых команда Консейсау проиграла «Торино» (1:2) с «Болоньей» (1:2), из-за чего теперь идёт восьмой и отстаёт от шестого места на три очка.

«Лацио» всё-таки ближе к топ-4, туда он даже долгое время входил. На дистанции у подопечных Барони начались проблемы, стали они чередовать разные результаты. В двух последних турах римляне тоже не выиграли, хотя и не уступили, в отличие от «Милана» — ничьи с «Наполи» (2:2) и с «Венецией» (0:0). Также пару дней назад «Лацио» вылетел из Кубка Италии, проиграв «Интеру» в четвертьфинале — 1:2.

У обоих клубов идут сложные периоды, побед не так много. «Милан» ещё и из Лиги чемпионов вылетел недавно. А вот у «Лацио», наоборот, на следующей неделе возвращается Лига Европы. Пусть и соперник там явно слабый — «Виктория» Пльзень.

Тут я жду ничьей. «Милан» будет биться и вряд ли проиграет. «Лацио» же недавно уже оказал сопротивление «Наполи». Сейчас он тоже наберёт одно очко. Мой выбор — точный счёт 1:1 за 5.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».