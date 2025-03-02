«Милан» — «Лацио»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А 2 марта

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Лацио».

Ставка: «Милан» не проиграет и обе забьют за 2.07.

«Милан» против «Лацио» в 27-м туре итальянского чемпионата. У миланцев неудачный отрезок сезона, одна победа в пяти матчах во всех турнирах, вылет из лиги чемпионов, два поражения подряд в Серии А, проиграли «Торино», проиграли «Болонье» в гостях. С «Болоньей» даже повели в счёте, Леау забил после скидки Хименеса. И, в общем, это был идеальный сценарий для «Милана», забить первыми в таком матче. Но во втором тайме «Болонья» была настойчивее. Она в итоге победила.

И для миланцев это серьёзный удар в рамках борьбы за четвёрку, за Лигу чемпионов, потому что теперь «Милан» отстаёт от четвертого места прилично, на семь и восемь очков. В общем, усложнилась задача у команды Консейсау. И, в общем, теперь ей надо сокращать этот отрыв, выдавать победную серию на финише сезона.

Соперник серьёзный – «Лацио». Он на пятом месте, в двух очках от «Ювентуса», от зоны Лиги чемпионов. Как раз римлян «Милан» при самых оптимистичных раскладах должен расценивать как конкурента в борьбе за топ-4. Сейчас можно отобрать у него очки и можно самим набрать три. Поэтому для «Милана» это важнейший матч, один из последних шансов ещё включиться в борьбу за место в четвёрке.

У «Лацио» трёхматчевая безвыигрышная серия. Клуб в целом идёт выше ожиданий по сезону. Я думаю, никто не ждал от «Лацио» такого выступления, и в Лиге Европы, очень качественно, и в чемпионате. «Лацио» — опасная команда для «Милана». Но здесь всё-таки, мне кажется, очень равная пара. У «Милана» сильнее состав, но по игре преимущества точно нет. Но «Милан» дома. Вот в такой равной паре, честно говоря, хоть и очень сложный для прогноза матч, но фактор своего поля играет решающую роль. Я бы это учитывал.

Первый их матч завершился вничью 2:2 в Риме. Здесь может быть что-то похожее. Я возьму ставку «Милан» не проиграет и обе забьют» с коэффициентом 2.07, комбинированный вариант. Мне кажется, что здесь, вероятнее всего, будет ничья. «Лацио» играл ещё, кстати, в Кубке против «Интера», но там был смешанный состав, не на 100% основной, так что часть игроков отдохнула. «Лацио» вылетел из Кубка. Но «Интер» всё-таки команда другого уровня. Сравнивать с «Миланом» сейчас не нужно.

В общем, я бы взял «Милан» не проиграет и обе забьют» за 2.07», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».