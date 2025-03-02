«Спартак» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Авангард».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.90.

«Авангард» не проигрывает почти месяц – семь побед подряд начиная с 6 февраля. Да, в последних домашних встречах омичи смотрелись бледновато и со скрипом одолели аутсайдеров. Но для «Спартака» это, скорее, минус. Во-первых, у «ястребов» появилась пища для работы над ошибками и лакировки слабых мест. Во-вторых, игроки сибирского клуба постараются проявить себя как можно лучше, чтобы не угодить под расторжение вслед за легионером Меркли. Ведь «Авангарду» нужно место под потолком перед возвращением Ткачёва.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Дисциплинированная игра сзади и взрывной потенциал атаки делают гостей явными фаворитами. Они способны победить спартаковцев на классе, в две-три шайбы. Команда Жамнова крайне нестабильна, а эффективность тактики красно-белых оставляет желать лучшего. Неслучайно после разгромной победы в Питере (где СКА своими руками подарил сопернику яркую победу) москвичи ничего не смогли поделать с крепким «Динамо» в Минске. Проиграют и сейчас. Но хоть публику ярким хоккеем порадуют. Во встрече точно будет больше 5 шайб, поскольку закрыть друг друга наглухо соперники не сумеют», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».