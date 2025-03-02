«Спартак» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Авангард».
Ставка: ТБ 5.5 за 1.90.
«Авангард» не проигрывает почти месяц – семь побед подряд начиная с 6 февраля. Да, в последних домашних встречах омичи смотрелись бледновато и со скрипом одолели аутсайдеров. Но для «Спартака» это, скорее, минус. Во-первых, у «ястребов» появилась пища для работы над ошибками и лакировки слабых мест. Во-вторых, игроки сибирского клуба постараются проявить себя как можно лучше, чтобы не угодить под расторжение вслед за легионером Меркли. Ведь «Авангарду» нужно место под потолком перед возвращением Ткачёва.
Дисциплинированная игра сзади и взрывной потенциал атаки делают гостей явными фаворитами. Они способны победить спартаковцев на классе, в две-три шайбы. Команда Жамнова крайне нестабильна, а эффективность тактики красно-белых оставляет желать лучшего. Неслучайно после разгромной победы в Питере (где СКА своими руками подарил сопернику яркую победу) москвичи ничего не смогли поделать с крепким «Динамо» в Минске. Проиграют и сейчас. Но хоть публику ярким хоккеем порадуют. Во встрече точно будет больше 5 шайб, поскольку закрыть друг друга наглухо соперники не сумеют», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».