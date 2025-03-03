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«Вильярреал» — «Эспаньол»: определён фаворит матча чемпионата Испании

«Вильярреал» — «Эспаньол»: определён фаворит матча чемпионата Испании
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3 марта в матче 26-го тура испанской Примеры «Вильярреал» примет «Эспаньол». Игра пройдёт на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный арбитр — Хосе Мунуэра Монтеро.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вильярреала» предлагается с коэффициентом 1.45, что равно приблизительно 67% вероятности.

Победа «Эспаньола» оценивается коэффициентом 7.50 (13%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.90 (20%).

В то же время аналитики считают, что матч «Вильярреал» — «Эспаньол» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

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