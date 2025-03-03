«Вильярреал» — «Эспаньол»: прогноз на матч Ла Лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Эспаньол».

Ставка: победа «Вильярреала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.24.

«Вильярреал» не знает поражений шесть матчей кряду в чемпионате Испании (четыре победы и две ничьих). А «Эспаньол» проиграл лишь две из 10 предыдущих встреч. Маноло Гонсалес потрудился над созданием крепкой обороны. Лишь в одной из 11 последних встреч Примеры его подопечные пропустили больше одного мяча, но и сами лишь один раз забили больше одного гола — «Вальядолиду».

У «Вильярреала» дела с этим обстоят гораздо лучше. Чаще в Примере забивают только «Барселона» и «Реал». Хотя далеко не всем получается отгружать много. В предыдущих трёх турах первенства на классе победили «Лас-Пальмас» (2:1) и «Райо Вальекано» (1:0), а также сыграли вничью с «Валенсией» (1:1). Вполне возможно, не очень много голов будет и в этот раз.

«Попугаи» не из числа робких, но чаще всего им помогает набирать очки поддержка родных трибун. В гостях показатели очень скромные: выиграли один-единственный из 12 выездных матчей Примеры и два раза сыграли вничью. Проверим П1 + ТМ 3.5 мяча с коэффициентом 2.24.

«Вильярреал» проиграл только одну из восьми последних очных встреч (два мирных исхода и пять побед). Чтобы зацепиться хотя бы за ничью в этот раз, «Эспаньолу» должно очень сильно повезти. «Жёлтая субмарина» мотивирована желанием вытеснить «Атлетик» из зоны Лиги чемпионов, в двух мячей с таким оппонентом хватит за глаза.