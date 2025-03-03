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«Ноттингем Форест» — «Ипсвич»: прогноз и ставка на матч Кубка Англии

«Ноттингем Форест» — «Ипсвич»: прогноз и ставка на матч Кубка Англии
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3 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Ноттингем Форест» примет «Ипсвич». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» предлагается с коэффициентом 1.73, что равно приблизительно 55% вероятности.

Победа «Ипсвича» оценивается коэффициентом 4.80 (21%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.10 (24%).

В то же время аналитики считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Ипсвич» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

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