«Ноттингем Форест» — «Ипсвич»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ипсвич».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.77.

Нуну Эшпириту Санту даёт возможность молодым футболистам проявить себя во второстепенных турнирах. Желания у этих игроков навалом. Может быть, его даже хватит, чтобы обыграть «Ипсвич». Ведь «Ипсвичу» сейчас совсем не до Кубка Англии. Он располагается в зоне вылета.

Безвыигрышная серия «трактористов» в чемпионате Англии насчитывает восемь встреч: два мирных исхода и шесть поражений. Очень много команда Кирана Маккенны пропускает (в среднем за игру в АПЛ 2,1 гола), а забивают в лиге реже только «Лестер» и «Саутгемптон».

На предыдущих стадиях Кубка Англии «трактористы» победили «Бристоль» (3:0) и «Ковентри» (4:0), но вот из Кубка лиги вылетели, уступив «Уимблдону» — 2:2 (2:4). Предлагаем заключить пари на ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 1.77. В 30 встречах во всех турнирах «лесники» забили 49 мячей, но и пропустили немало — 36. За результативность переживать не приходится.

В победу «Ноттингем Форест» верится чуть больше, но уверенности в ней нет. На днях «лесники» с трудом отняли очки у лондонского «Арсенала» (0:0), а меньше чем через неделю после игры с «Ипсвичем» предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в АПЛ. Крайне желательно поберечь силы и здоровье лидеров. Проверим лучше «верх» по голам.