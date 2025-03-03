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«Реал» — «Атлетико» Мадрид: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

«Реал» — «Атлетико» Мадрид: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов
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4 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором померяются силами «Реал» и «Атлетико». Мадридское дерби пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.94, что составляет приблизительно 51% вероятности.

Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 4.30 (23%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.70 (26%).

В то же время аналитики считают, что матч «Реал» — «Атлетико» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.80.

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