«Реал» — «Атлетико»: прогноз на матч в Мадриде

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Реал» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.80.

Сезон может стать самым успешным для «Атлетико». Мы уже привыкли к тому, что «матрасники» в больших матчах часто играют с акцентом на оборону. Диего Симеоне научился новым трюкам. На прошлой неделе его подопечные сыграли вничью с «Барселоной» (4:4) в Кубке короля. Затем в привычной манере победили «Атлетик» из Бильбао (1:0) в Ла Лиге.

Неделька выдалась непростая, но резервуары с энергией исчерпаны не окончательно. Не только качество, но и глубина состава «Атлетико» стала больше. Симеоне грамотно распределил нагрузку. Тонус у лидеров, в частности Антуана Гризманна и Хулиана Альвареса, отличный. И силы есть, и лазарет практически пустой.

У «Реала» кадровая ситуация напряжённее. В процессе восстановления от повреждений несколько важных игроков, обеспечивающих надёжность в обороне.

Вместе с тем форма подопечных Карло Анчелотти оставляет желать лучшего. Они выиграли только один из пяти предыдущих матчей Примеры и опустились на третью строчку в турнирной таблице. Явно не в лучшем настроении «галактикос» подходят к игре с «матрасниками». На днях справедливо проиграли «Бетису» (1:2). Впрочем, на Лигу чемпионов будет совсем другой настрой. Ни для кого не секрет, что раненый «Реал» опасен вдвойне. Проверим «обе забьют» с коэффициентом 1.80.

Слишком больших цифр на табло ожидать, пожалуй, не стоит. Это только первая игра. Всё будет решаться в ответной. Соперники наверняка приберегут голы на неё. Однако как минимум по одному разу вполне способны друг друга огорчить. Девять предыдущих мадридских дерби ознаменовались голами с обеих сторон.