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ПСВ — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

ПСВ — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
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4 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором ПСВ примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 47% вероятности.

Победа ПСВ оценивается коэффициентом 3.80 (26%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.50 (27%).

В то же время аналитики считают, что матч ПСВ — «Арсенал» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.81.

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