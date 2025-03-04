ПСВ — «Арсенал»: прогноз на матч в Эйндховене

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру ПСВ — «Арсенал».

Ставка: ПСВ не проиграет за 1.79.

Ахиллесова пята «канониров» — отвратительная реализация моментов. Как только соперник ставит низкий блок, команда Микеля Артеты начинает выглядеть безыдейно. Ни выкатить в пределах штрафной под удар, ни забить после навеса не получается. Да и даже когда всё же игроки находят возможность пробить, часто мяч летит мимо ворот.

На дистанции результативность у «Арсенала» весьма неплохая, но последние встречи выбили из футболистов всю уверенность и пошатнули эмоциональное состояние. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» возросло до 13 очков. Интрига в чемпионской гонке АПЛ погибла. А теперь и из Лиги чемпионов можно вылететь.

ПСВ нужно пользоваться кризисом в игре «Арсенала». Очень важно для нидерландцев зацепиться за хороший результат дома. На своём поле они только один раз не смогли победить в Лиге чемпионов (сыграли вничью со «Спортингом» — 1:1). Заключить пари на то, что сыграет 1Х, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

Лондонцев устроит и ничья в первом матче. Главное, чтобы получилось её добыть. В гостях «канониры» не чувствуют себя уверенно: выиграли только 7 из 14 выездных матчей АПЛ, а также в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Аталантой» (0:0) и уступили «Интеру» (0:1).