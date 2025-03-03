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«Ювентус» — «Верона»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

«Ювентус» — «Верона»: ставка Александра Мостового на матч Серии А
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Верона».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 8.00.

«В 27-м туре Серии А сойдутся «Ювентус» и «Верона». Туринцы крайне неудачно выступили в последние недели, вылетели из нескольких турниров. Думаю, сейчас на эмоциях они должны обыгрывать более слабого соперника.

Да, «Юве» перестал так часто играть вничью. Делил очки с соперниками коллектив в первой части сезона намного чаще, чем выигрывал или проигрывал. Но я уже не уверен, что в самом клубе рады, что перестали так часто играть «мировую». Хотя всего два раза за семь последних игр уступила «старая синьора». Но вот только что за неудачи это были.

Италия — Серия А . 27-й тур
03 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Верона
Верона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сперва проиграл «Ювентус» в Лиге чемпионов ПСВ — 1:3. Но это была ответная игра 1/16 финала. В первом матче он победил 2:1, так что по итогу коллектив покинул еврокубок. На днях подопечные Мотты еще и из Кубка Италии вылетели, и там тоже соперник, вроде как, не должен был вызывать проблем — «Эмполи». Провалился клуб в серии 11-метровых, Влахович и Йылдыз свои удары не смогли реализовать.

И в общем-то, нельзя сказать, что «Ювентус» находится в каком-то кризисе. Даже недавняя его игра с «Интером» показала хороший настрой клуба, победа 1:0. В Серии А туринцы так и вовсе впервые за долгое время задержались в топ-4, сейчас они идут как раз четвертыми с 49 очками. Пусть и отставание от топ-3 все еще приличное — пять и более баллов.

«Верона» же проводит привычный сезон. Свою главную цель клуб выполняет — идет за пределами зоны вылета. В нескольких недавних матчах веронцы смогли обыграть «Монцу» (1:0) и «Фиорентину» (1:0), благодаря чему и поднялись на 14 место, увеличив отрыв от группы вылетающих на пять очков.

Но в остальных встречах почти только проигрывала «Верона». Да, в борьбе за выживание у нее есть хорошие шансы на сохранение прописки в Серии А. Но в этом матче клуб с большой вероятностью уступит. «Юве» явно будет настроен на уверенную викторию после неудач за последние недели.

Мой выбор тут — победа «Ювентуса» со счетом 2:1, котировка 8.00», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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