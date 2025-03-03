«Ювентус» — «Верона»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Верона».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 8.00.

«В 27-м туре Серии А сойдутся «Ювентус» и «Верона». Туринцы крайне неудачно выступили в последние недели, вылетели из нескольких турниров. Думаю, сейчас на эмоциях они должны обыгрывать более слабого соперника.

Да, «Юве» перестал так часто играть вничью. Делил очки с соперниками коллектив в первой части сезона намного чаще, чем выигрывал или проигрывал. Но я уже не уверен, что в самом клубе рады, что перестали так часто играть «мировую». Хотя всего два раза за семь последних игр уступила «старая синьора». Но вот только что за неудачи это были.

Сперва проиграл «Ювентус» в Лиге чемпионов ПСВ — 1:3. Но это была ответная игра 1/16 финала. В первом матче он победил 2:1, так что по итогу коллектив покинул еврокубок. На днях подопечные Мотты еще и из Кубка Италии вылетели, и там тоже соперник, вроде как, не должен был вызывать проблем — «Эмполи». Провалился клуб в серии 11-метровых, Влахович и Йылдыз свои удары не смогли реализовать.

И в общем-то, нельзя сказать, что «Ювентус» находится в каком-то кризисе. Даже недавняя его игра с «Интером» показала хороший настрой клуба, победа 1:0. В Серии А туринцы так и вовсе впервые за долгое время задержались в топ-4, сейчас они идут как раз четвертыми с 49 очками. Пусть и отставание от топ-3 все еще приличное — пять и более баллов.

«Верона» же проводит привычный сезон. Свою главную цель клуб выполняет — идет за пределами зоны вылета. В нескольких недавних матчах веронцы смогли обыграть «Монцу» (1:0) и «Фиорентину» (1:0), благодаря чему и поднялись на 14 место, увеличив отрыв от группы вылетающих на пять очков.

Но в остальных встречах почти только проигрывала «Верона». Да, в борьбе за выживание у нее есть хорошие шансы на сохранение прописки в Серии А. Но в этом матче клуб с большой вероятностью уступит. «Юве» явно будет настроен на уверенную викторию после неудач за последние недели.

Мой выбор тут — победа «Ювентуса» со счетом 2:1, котировка 8.00», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».