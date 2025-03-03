«Металлург» Магнитогорск — «Лада»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ магнитогорский «Металлург» — «Лада».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-2) за 2.50.

«Магнитка» явно готовится к плей-офф — и делает акцент на то, как добывать победы в матчах со строго обороняющимся командами. «Лада» на этом пути выглядит идеальным соперником для тренировки в боевых условиях. Казалось бы, у тольяттинцев всего две победы за полтора месяца. Но за это время они обменялись победами с мощным «Салаватом», дома чуть не зацепились за ничью с «Автомобилистом» и «Авангардом», а в прошлое воскресенье могли уйти в овертайм в Казани.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Это всё к тому, что не стоит рисковать ставками на разгромную победу «Магнитки». В исходе сомнений мало, чемпионы сильнее по всем компонентам. Но вряд ли они смогут выиграть с позорным для гостей счётом. У команды Разина нет смысла выкладываться на 100%, у гостей достаточно куража для хоккея в стиле «всё потеряно, кроме чести». Самый вероятный исход — «плюс два» в пользу «Металлурга» и меньше пяти заброшенных шайб в матче», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».