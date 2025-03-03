«Динамо» Москва — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 3.20.

«Что точно зайдёт в этом матче – так это ставка на то, что будет заброшено пять шайб или меньше. «Автомобилист» редко пропускает больше трёх за игру. В то же время «Динамо», привыкшее добиваться результата за счёт атаки, в последние три недели лишь однажды сумело забросить больше трёх за матч. И то аутсайдеру «Куньлуню», потерявшему все шансы на плей-офф.

Ключевая задача сезона для «Динамо» — пройти второй раунд Кубка Гагарина. А там придётся встречаться с соперниками из Восточной конференции, умеющими эффективно играть в оборонительный хоккей. Предстоящий матч – интересный вариант посмотреть, как бело-голубые будут справляться с неизбежным кубковым вызовом. Пока репетиции в регулярном чемпионате не вдохновляют: крайне невнятные встречи с «Трактором» (что дома, что в гостях), натужная победа в октябрьском Екатеринбурге. У того же «Автомобилиста» опыт матчей от ножа куда богаче, так что ставьте на минимальную победу гостей. Или, в крайнем случае, на ничью в основное время», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».