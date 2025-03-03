«Вильярреал» — «Эспаньол»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Вильярреал» — «Эспаньол».

Ставка: победа «Вильярреала» с форой (-1.5) за 2.05.

«Вильярреал» занимает пятое место в турнирной таблице с 44 очками. Команда находится в хорошей форме, продлив свою беспроигрышную серию до шести матчей. В последних пяти играх «Вильярреал» забил 10 голов, а пропустил лишь четыре.

«Эспаньол» располагается в нижней части турнирной таблицы, но показывает боеспособность, проиграв лишь две из последних 10 встреч. Команда сумела оторваться от зоны вылета. Хави Пуадо — главный бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с восемью голами.

«Вильярреал» демонстрирует уверенную игру на домашнем стадионе, что делает его фаворитом предстоящего матча. Атакующая линия в лице Айосе Переса и других игроков способна создать проблемы для обороны «Эспаньола».

Победа стала бы для хозяев отличным способом зацепиться за возможность принять участие в Лиге чемпионов. В целом «Эспаньол» является проходным соперником для «Вильярреала», если учесть прошедшие очные встречи. Поставим на победу хозяев с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».