Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вильярреал» — «Эспаньол»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Вильярреал» — «Эспаньол»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Вильярреал» — «Эспаньол».

Ставка: победа «Вильярреала» с форой (-1.5) за 2.05.

«Вильярреал» занимает пятое место в турнирной таблице с 44 очками. Команда находится в хорошей форме, продлив свою беспроигрышную серию до шести матчей. В последних пяти играх «Вильярреал» забил 10 голов, а пропустил лишь четыре.

Испания — Примера . 26-й тур
03 марта 2025, понедельник. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Эспаньол
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эспаньол» располагается в нижней части турнирной таблицы, но показывает боеспособность, проиграв лишь две из последних 10 встреч. Команда сумела оторваться от зоны вылета. Хави Пуадо — главный бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с восемью голами.

«Вильярреал» демонстрирует уверенную игру на домашнем стадионе, что делает его фаворитом предстоящего матча. Атакующая линия в лице Айосе Переса и других игроков способна создать проблемы для обороны «Эспаньола».

Победа стала бы для хозяев отличным способом зацепиться за возможность принять участие в Лиге чемпионов. В целом «Эспаньол» является проходным соперником для «Вильярреала», если учесть прошедшие очные встречи. Поставим на победу хозяев с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Вильярреал» — «Эспаньол». Команда-сенсация вызовет новый виток разговоров
«Вильярреал» — «Эспаньол». Команда-сенсация вызовет новый виток разговоров
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android