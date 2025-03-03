«Ноттингем Форест» — «Ипсвич»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Ипсвич».

Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 1.70.

«Ноттингем Форест» и «Ипсвич» встретятся в 1/8 финала Кубка Англии. Тут заранее всё понятно. Хозяева поля без особых трудностей должны выходить в следующий этап турнира.

Хотя, если вообще особо не следить за чемпионатом Англии, смотреть только на последние матчи, то можно подумать, будто это две примерно равные по уровню команды. Ещё в прошлом сезоне так точно можно было сказать. Но сейчас «Ноттингем Форест» — один из претендентов не просто на попадание в еврокубки, а на участие в Лиге чемпионов. В АПЛ он идёт третьим, всё ещё не пропускает выше «Манчестер Сити» и другие команды, которые мы больше привыкли видеть так высоко в таблице.

И положение подопечных Нуну Санту могло бы быть ещё лучшим, если бы не последние неудачи. В трёх кряду играх потерял очки «Форест», проиграл «Фулхэму» (1:2) с «Ньюкаслом» (3:4), а также поделил очки с «Арсеналом» (0:0), который он как раз пытается догнать в таблице. До этих встреч «лесники» намного лучше играли, часто побеждали.

Ну а «Ипсвич» тоже в трёх последних матчах не выигрывал — 1:1 с «Астон Виллой», 1:4 с «Тоттенхэмом» и 2:3 с «Манчестер Юнайтед». До этого подопечные Маккены победили, правда, не в АПЛ, а в Кубке Англии — «Ковентри Сити» (4:1). А вот до этого у коллектива были почти одни поражения. Потому неудивительно, что в Премьер-лиге он сейчас борется за выживание — идёт на 18-м месте и уже отстаёт от «Вулверхэмптона» со спасительной 17-й строчки на пять очков.

В общем, понятно, что уровень соперников слишком разный сейчас. «Ноттингем Форест» даже с топовыми клубами на равных играет, что говорить о претенденте на вылет из АПЛ. Ставлю на успех «лесников» за 1.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».