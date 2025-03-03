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Дмитрий Сергеев покинул совет директоров «Пари НН»

Дмитрий Сергеев покинул совет директоров «Пари НН»
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Экс-управляющий партнёр букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев покинул совет директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Его место занял СЕО PARI Руслан Медведь.

«Я покидаю совет директоров в связи с переходом в новую структуру. Мое место займет Руслан Медведь. Уверен, что он как профессионал, который обладает мощной экспертизой в спортивном маркетинге, принесет много пользы «Пари НН». Я надеюсь, что за время работы помог нижегородскому клубу в его становлении и развитии. Обязательно буду следить и поддерживать команду, желаю ей больших успехов и ярких побед», – прокомментировал изменения в совете директоров Дмитрий Сергеев.

В январе 2025 года Сергеев покинул PARI и стал CEO управляющей не операционной компании 9RED.

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