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Эксперты: шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне превысили 70%

Эксперты: шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне превысили 70%
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Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. До великого канадца российскому форварду осталось всего 10 шайб, а чтобы превзойти, нужно забить 11 раз. На счету Овечкина 884 гола, а у Гретцки — 894. При этом до конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть ещё 22 матча.

Аналитики считают, что рекорд Гретцки падёт уже в текущем сезоне. Сделать ставку на то, что Овечкин станет рекордсменом до конца чемпионата-2024/2025, можно с коэффициентом 1.30. Это примерно 71% вероятности. Заключить пари на то, что россиянин не побьёт рекорд в этом сезоне, можно за 3.20 (около 29% вероятности).

В текущем регулярном чемпионате Овечкин забросил 31 шайбу.

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