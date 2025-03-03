«Ноттингем Форест» — «Ипсвич»: во сколько начало матча Кубка Англии, кто фаворит, прогнозы

3 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Ноттингем Форест» примет «Ипсвич». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» предлагается с коэффициентом 1.68, что равно приблизительно 59% вероятности. Победа «Ипсвича» оценивается коэффициентом 4.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Ипсвич» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Нуну Эшпириту Санту даёт возможность молодым футболистам проявить себя во второстепенных турнирах. Желания у этих игроков навалом. Может быть, его даже хватит для того, чтобы обыграть «Ипсвич». У «Ноттингем Форест» лучше рисунок игры, длиннее скамейка запасных, лучше эмоциональная составляющая.

«Ипсвичу» сейчас совсем не до Кубка Англии. Он располагается в зоне вылета — на 18-м месте в турнирной таблице первенства. И отставание от занимающего спасительную 17-ю строчку «Вулверхэмптона» весьма приличное — пять очков.