«Ювентус» — «Верона»: во сколько начало, прогнозы и ставки на матч Серии А

3 марта в матче 27-го тура итальянской Серии А «Ювентус» примет «Верону». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Маттео Маркетти.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.33, что равно приблизительно 75% вероятности. Победа «Вероны» оценивается коэффициентом 11.0. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Верона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.34.

«Ювентус» — одна из главных аномалий сезона. Потерпел всего лишь одно поражение в Серии А. Тут вообще без вопросов, уступил борющемуся за скудетто «Наполи» (1:2). Но вылетел из Лиги чемпионов, Кубка Италии и Суперкубка Италии. И располагается лишь на четвёртом месте в турнирной таблице первенства.

«Мастифы» не лучшим образом начали сезон, но борьба за выживание послужила стимулом для реабилитации. Проиграли лишь четыре из девяти последних матчей Серии А. Много пропустили только от одних из самых результативных команд лиги — «Лацио» (0:3) и «Аталанты» (0:5).