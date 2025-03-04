«Боруссия» Дортмунд — «Лилль»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

4 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» примет «Лилль». Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Боруссии» предлагается с коэффициентом 1.69, что равно приблизительно 58% вероятности.

Победа «Лилля» оценивается коэффициентом 5.30 (18%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.10 (24%).

В то же время аналитики считают, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Лилль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.76.