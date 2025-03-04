«Боруссия» — «Лилль»: прогноз на матч Лиги чемпионов в Дортмунде

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Лилль».

Ставка: обе забьют за 1.76.

Каковы шансы «Лилля» на выезде обыграть возвращающегося в привычный ритм жизни финалиста минувшего розыгрыша Лиги чемпионов? Не такие уж большие. Однако списывать со счетов «догов» определённо не стоит.

Начавший свой путь в Лиге чемпионов с квалификации «Лилль» обыграл «Реал» (1:0), «Атлетико» (3:1), «Болонью» (2:1) и сенсационный «Фейеноорд» (6:1), а также сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1). Столько сильных соперников, обладающих отличной крепостью в обороне, и тем не менее большая часть побед получилась результативной.

А ведь чаще «Лилля» в Лиге 1 забивают сразу пять команд. Объяснить это можно лишь тем, что чемпионат — дело одно, а Лига чемпионов — совсем другое. К матчам престижного международного турнира Бруно Женезио более тщательно подготавливает команду, и настрой, конечно же, совсем другой.

На днях «доги» разгромно уступили «ПСЖ» (1:4). Игра шла в одну калитку, но всё равно умудрились забить. Думается, и дортмундской «Боруссии» смогут отгрузить хотя бы один. В то же время очень вряд ли отыграют «на ноль». Парижане сильно вымотали защиту и голкипера «Лилля». Очень вероятно, что эта встреча будет по содержанию даже более наполненной, нежели дерби «Реал» — «Атлетико».