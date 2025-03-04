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«Брюгге» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка на матч в Бельгии

«Брюгге» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка на матч в Бельгии
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Во вторник, 4 марта, стартует стадия 1/8 финала Лиги чемпионов. На стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия) состоится первый матч пары «Брюгге» — «Астон Вилла». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах не могут определить явного фаворита, но небольшое преимущество отдают гостям. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.46, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа «Брюгге» оценивается в 3.00 — около 33% вероятности. Поставить на ничью можно за 3.50 (27%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что первый матч «Брюгге» — «Астон Вилла» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

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