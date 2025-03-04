«Брюгге» — «Астон Вилла»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Брюгге» — «Астон Вилла».

Ставка: ничья за 3.50.

«Брюгге» — завсегдатай группового этапа Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы. Опыт еврокубковых выступлений у него весьма богатый, бился в том числе против сильнейших клубов Европы. Прямо сейчас «Брюгге» — именно та лошадка, которую опасно недооценивать. А если не верите, спросите у «Аталанты».

После бодрого общего этапа Лиги чемпионов и яркого победного отрезка в Серии А на «Аталанту» возлагали надежды. Однако в стыковых матчах итальянская команда споткнулась именно на «Брюгге». В первом матче (1:2) упустила ничью на последних минутах, а во втором (1:3) ушла со счётом 0:3 на перерыв. Это действительно больно.

«Астон Вилла» тоже рискует встретиться с серьёзным сопротивлением. По крайней мере, в первом матче, который пройдёт в Бельгии. Дело в том, что «Астон Вилла» — домашняя команда. В родном Бирмингеме она способна вырвать ничью у «Ливерпуля» (2:2), обыграть «Челси» (2:1), «Манчестер Сити» (2:1) и даже «Баварию» (1:0). А вот выезды хромают.

«Брюгге» по большому счёту такой же. Очень вероятно, что в итоге, как раз после поездки в Англию, бельгийский клуб покинет главный евротурнир. Но в первом, домашнем матче у него есть все шансы пошуметь. Потому в качестве ставки можно подумать либо над голами в обе стороны, либо над ничьей. Для начала это устроит всех.