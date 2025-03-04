ЦСКА — СКА: назван фаворит армейского дерби

Во вторник, 4 марта, в Москве состоится матч ЦСКА — СКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах небольшое преимущество отдают подопечным Ильи Воробьёва. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.36 (около 41% вероятности), в то время как победа СКА по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.85 (34%).

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.90 (25%).

Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 7.80. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче ЦСКА — СКА.

Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.36.