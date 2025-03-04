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ЦСКА — СКА: прогноз и ставки на матч КХЛ

ЦСКА — СКА: прогноз и ставки на матч КХЛ
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Во вторник, 4 марта, в Москве состоится матч ЦСКА — СКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах небольшое преимущество отдают подопечным Ильи Воробьёва. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.36 (около 41% вероятности), в то время как победа СКА по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.85 (34%).

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.90 (25%). Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 7.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче ЦСКА — СКА. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.36.

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