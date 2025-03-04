ЦСКА — СКА: прогноз «Чемпионата» на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч ЦСКА — СКА.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.81.

Плюсик в пользу СКА — история противостояний. Из девяти предыдущих армейских дерби петербургский клуб выиграл восемь! И только в одном случае — за пределами основного времени. Причём команда Ротенберга хорошо играла как с ЦСКА Фёдорова, так и с ЦСКА Воробьёва.

Разумеется, сейчас москвичи попытаются выступить с позиции силы и продлить свою серию побед. Однако и петербуржцы не станут просто отбывать номер. В двух играх с «Динамо» из Москвы и Минска СКА был вынужден довольствоваться лишь одной шайбой. Но ЦСКА, судя по его последним матчам, совсем не против сыграть результативно.

В пользу результативного матча всё та же история противостояний. Даже в трёх прошлых дерби, которые уже были при нынешнем тренерском штабе ЦСКА, команды на двоих забросили 29 шайб. В среднем почти по десять за раз. Очень хорошо. Так что ждём голы снова. Хотя бы шесть штук.