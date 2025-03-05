Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Ливерпуль»: определён фаворит главного матча дня в Лиге чемпионов

«ПСЖ» — «Ливерпуль»: определён фаворит главного матча дня в Лиге чемпионов
Комментарии

5 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Ливерпуль». Ух, что будет в ответном матче
«ПСЖ» — «Ливерпуль». Ух, что будет в ответном матче

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.48, что равно приблизительно 40% вероятности.

Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 2.80 (35%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.90 (25%).

В то же время аналитики уверены, что матч «ПСЖ» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.43.

Материалы по теме
Сафонов и Гризманн завершат борьбу. Чего ждать от 1/8 финала Лиги чемпионов
Сафонов и Гризманн завершат борьбу. Чего ждать от 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android