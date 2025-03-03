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БК «Леон» — официальный партнёр СК «Ротор»

БК «Леон» — официальный партнёр СК «Ротор»
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Букмекерская компания «Леон» стала партнёром спортивного клуба «Ротор». Презентация сотрудничества состоялась 3 марта в Волгограде в преддверии матча местной команды с ФК «Урал».

Совместная работа БК «Леон» и СК «Ротор» направлена на реализацию различных активностей для болельщиков: спецпроекты и развлекательные мероприятия в рамках домашних матчей команды. Кроме того, логотип БК «Леон» появится на игровой форме футболистов и рекламных поверхностях стадиона.

Генеральный директор СК «Ротор» Павел Никитин:

«С гордостью сообщаем о подписании спонсорского контракта между букмекерской компанией «Леон» и спортивным клубом «Ротор». Это важное событие состоялось сегодня на нашем стадионе в присутствии представителей обеих сторон и журналистов. Соглашение направлено на поддержку и развитие клуба, а также на создание возможностей для новых спортивных инициатив.

Мы верим, что совместными усилиями сможем достичь больших успехов на спортивной арене. Это сотрудничество позволит нам развивать клуб в новом направлении, чтобы каждый наш болельщик мог гордиться тем, что он поддерживает «Ротор». Приглашаем всех поклонников клуба и любителей спорта следить за нашими новыми достижениями и активностями, которые будут представлены в рамках этого партнёрства».

PR-директор БК «Леон» Нина Подгорнова:

«Для нас сегодня большой день. Мы рады официально объявить о старте сотрудничества с СК «Ротор». Клуб является узнаваемым брендом в российском футболе и одним из самых посещаемых клубов страны. В Волгограде любят футбол, здесь проходили матчи чемпионата мира – 2018, а игры команды собирают многотысячную аудиторию болельщиков.

Для нас сотрудничество с командой «Ротор» является важным шагом в продвижении бренда БК «Леон». Мы планируем реализовать много интересных проектов для болельщиков и тем самым завоевать их лояльность и доверие. Впереди много работы, и мы надеемся, что совместными усилиями добьёмся хороших результатов».

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