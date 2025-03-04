«Адмирал» — «Нефтехимик»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Адмирал» – «Нефтехимик».

Ставка: победа «Адмирала» за 2.05.

«Лидеры по количеству овертаймов встретятся между собой. Это будет вторая очная встреча в сезоне — первую 21 января выиграл «Нефтехимик» (3:2). Команда из Татарстана отчаянно сражается за место в плей-офф, стараясь вытеснить из восьмёрки либо «Адмирал», либо «Сибирь». Ещё неделю назад казалось, что у нижнекамцев неплохие шансы: новосибирцы выглядят в феврале очень слабо. Однако затем «Нефтехимик» дважды проиграл в Хабаровске «Амуру», который не претендует на плей-офф, и теперь перспективы команды Леонтьева стали туманными. Если она отдаёт матчи аутсайдерам, насколько готова к борьбе за зону плей-офф?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 марта 2025, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Игра во Владивостоке обещает быть упорной. «Адмиралу» крайне важно не проиграть в основное время, и команда Тамбиева наверняка будет нацелена именно на это. В последних двух матчах дома владивостокцы уступили «Салавату Юлаеву», усложнив себе положение, но Тамбиев умеет выходить из тяжёлых ситуаций. Ставлю на победу «Адмирала», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».