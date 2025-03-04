«Адмирал» — «Нефтехимик»: ставка Романа Габдрафикова на игру КХЛ 4 марта

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» – «Нефтехимик».

Ставка: победа «Адмирала» с форой (-1) за 2.46.

«Во Владивостоке 4 и 6 марта пройдут две игры, важность которых сложно будет переплюнуть на старте первого весеннего месяца в чемпионате КХЛ. Причина банальна — «Нефтехимик» Олега Леонтьева продолжает сохранять шансы на выход в плей-офф и в случае победы в двух матчах сумеет приблизиться и к «Сибири», и к «Адмиралу». Как же сложится столь важный мачт? Попробуем найти ответ в этом тексте.

Начнем давайте с турнирной таблицы Восточной конференции. Седьмое место — «Адмирал» — 60 игр, 17 побед в основное время, 63 очка. Восьмое место: «Сибирь» — 60 игр, 23 победы в основное время, 61 очко. Девятое место: «Нефтехимик» — 60 игр, 16 побед в основное время, 55 очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 марта 2025, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Я не случайно выделил ещё и победы в основное время, ведь именно они имеют важное значение в случае равенства очков. Как видите, у всех трёх команд по 60 игр и отставание «Нефтехимика» от «Сибири» прямо сейчас составляет шесть очков, а отставание от «Адмирала» восемь очков.

Всё это можно нагнать, но для этого надо побеждать. А лучшей возможности, чем два матча во Владивостоке с прямым конкурентом, не придумать. Конечно, будут ещё две игры в Нижнекамске на флажке регулярного чемпионата, но к ним интрига может умереть. Проиграй «Нефтехимик» оба матча в основное время — и всё. Сушите вёсла.

Хотя я, признаться, слабо верю в победу «Нефтехимика». Они прилетели во Владивосток из Хабаровска, где дважды уступили «Амуру». Да, хабаровчане здорово проявили себя в атаке, но они уже не решают никаких задач, а для нижнекамцев лишние два очка по сумме двух матчей имели важнейшее значение.

Главное даже не результат матчей в Хабаровске, а их содержание. Не было там большого преимущества, зато были собственные ошибки.

«Адмирал» хоть и тоже близко по очкам, но команда всё-таки на ступеньку выше. По крайней мере, в моём восприятии. Плюс два поражения от «Салавата Юлаева» наверняка только добавили злости этому коллективу. Леонид Тамбиев второй матч уфимцам после 40 минут проигрывал 1:6. Третий период команда выиграла 2:0. Тренер владивостокцев на пресс-конференции отметил, что этот третий период нужно перенести на следующий матч.

Думаю, что «Адмирал» предложит высокий темп. Плюс команда здорово играет в большинстве [третье место в лиге], а у нижнекамцев есть проблемы с дисциплиной, которые, к слову, и помешали довести дело до победы в матче против «Амура». В общем, верю в победу хозяев, по крайней мере, в первом матче», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».